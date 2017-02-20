Артем Лукоянов: «Ак Барс» хочет единолично лидировать в своем дивизионе

(Казань, 11 ноября, «Татар-информ», Артур Шипилов). Нападающий казанского «Ак Барса» Артем Лукоянов на открытой для СМИ тренировке прокомментировал завтрашнюю игру против омского «Авангарда».

«”Авангард” – сильный соперник, топ-клуб. Так как они идут позади нас, игра будет за четыре очка. У них хороший тренер, хороший состав. Они играли в финале в прошлом году. А мы им проиграли в плей-офф, поэтому хочется выиграть, чтобы единолично лидировать в дивизионе», – рассказал журналистам Лукоянов.

Кроме того, игрок поделился ощущениями после восстановления от травмы. У Лукоянова была повреждена связка колена.

«Сейчас все нормально, восстановился и набираю форму на льду. Нужно войти в игровой ритм, и спасибо, что мне дают на это время. Соскучился, на лед выхожу с приятными мыслями. В жизни не всегда только белые полосы, бывают сложности. Нужно этому смотреть в лицо. Конечно, было непривычно отдыхать так много, это выбило из ритма. Теперь нужно правильно подойти к этому, набрать форму», – подчеркнул хоккеист.

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