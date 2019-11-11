Подготовленная в Университете Иннополис сборная РФ победила на World Robot Olympiad

(Казань, 11 ноября, «Татар-информ»). Сборная России стала победительницей Всемирной олимпиады роботов (World Robot Olympiad 2019), завоевав две золотые, две серебряные и две бронзовые награды. Об этом сообщает пресс-служба Университета Иннополис, в котором сборная проходила подготовку.

В частности, команды из Миасса и Москвы взяли золотую и серебряную медали основной категории в младшей подгруппе, а в старшей подгруппе «золото» досталось команде из Мытищ. В соревнованиях студентов «бронза» – на счету представителей Владивостока.

В старшей же возрастной подгруппе творческой категории участники из Санкт-Петербурга завоевали серебряную медаль, разработав помогающего в проведении уроков робототехники робота.

Всего в проходившей с 8 по 10 ноября в венгерском городе Дьере World Robot Olympiad приняли участие 1133 представителя 71 страны. Они боролись за награды в категориях «Основная», «Творческая» и «Продвинутая», а также в «Футболе роботов». Сборную России составили 42 робототехника из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Владивостока, Миасса, Нижнего Тагила, Раменского, Мытищ, Магнитогорска, Новочебоксарска и Иннополиса.

Директор по довузовскому образованию Университета Иннополис Алексей Хабибуллин прокомментировал успех национальной сборной: «Ребята показали хороший результат: два “золота“ в сложнейших спортивных категориях. Это заслуга и детей, и тренеров. В этом году во второй день в спортивных категориях участники решали новые задачи, никак не связанные с домашней заготовкой. Поэтому эти победы ценны <…>».

С 2014 года Университет Иннополис является национальным оператором Всемирной олимпиады роботов и организатором ее национального этапа – Всероссийской робототехнической олимпиады.

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