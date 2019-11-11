После сообщения о минировании казанский ТЦ «Кольцо» вновь открыт для посетителей

(Казань, 11 ноября, «Татар-информ»). Казанский ТЦ «Кольцо» открыли после проверки информации о минировании, сообщили в пресс-службе торгового центра.
По их данным, комплекс полностью обследовали кинологи, никаких взрывчатых веществ обнаружено не было.
Сейчас торговый центр работает в обычном режиме, вход для посетителей открыт.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в комплексы «Кольцо» и «Проспект» поступили электронные письма с сообщениями о заложенных взрывных устройствах. Центры эвакуировали и проверили сотрудники экстренных служб.