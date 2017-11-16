В Госсовете РТ предложили поддержать закредитованные регионы России

(Казань, 11 ноября, «Татар-информ», Диана Авакян). Депутаты Комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам поддержали инициативу Думы Ставропольского края об увеличении сроков кредитования местных бюджетов.

«Предлагаю поддержать, потому что это особенно касается других регионов, где, в отличии от нас, местные бюджеты очень сильно закредитованы. Поэтому я думаю, что надо поддержать, местные бюджеты и в других регионах должны работать», – отметил на заседании комитета его председатель Леонид Якунин.

Сейчас бюджетные кредиты муниципалитетам выдаются на срок до трех лет. В Ставрополе предложили увеличить этот период до пяти лет.

«Увеличение сроков пользования бюджетными кредитами, а также установление графиков поэтапного погашения бюджетных кредитов позволят приостановить рост муниципального долга, сократить объем коммерческих заимствований, а также расходы на их обслуживание», – подчеркивается в пояснительной записке к законопроекту.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.