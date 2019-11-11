В Нижнекамске за четверть миллиарда рублей отремонтируют хирургическое отделение

(Казань, 11 ноября, «Татар-информ»). В Нижнекамске планируется провести капитальный ремонт в отделении хирургии на сумму 261,5 млн рублей, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.



Ремонт станет возможным благодаря республиканской программе по ремонту стационаров, которая придет на смену завершающемуся проекту модернизации поликлиник.



По словам главы района Айдара Метшина, в будущем году Нижнекамск привлечет на строительство и ремонт объектов здравоохранения более 300 млн рублей.

«Запланировано проведение капитального ремонта в отделении хирургии на сумму 261,5 млн рублей», – уточнил градоначальник.



Кроме того, запланирован капремонт во взрослом инфекционном корпусе больницы с финансированием в 38,6 млн рублей. А в главном корпусе детской городской больницы с перинатальным центром будут проведены проектно-изыскательские работы.



В рамках регионального проекта «Программа развития детского здравоохранения» планируется произвести дооснащение детских поликлиник на 22,5 млн рублей.

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