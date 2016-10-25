Фаррахов предложил не облагать комиссией банка добровольные страховые взносы россиян

(Казань, 11 ноября, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Депутат Государственной Думы России от Татарстана Айрат Фаррахов предложил освободить от банковских комиссий добровольные страховые взносы россиян, включая самозанятых. Законопроект планируется внести в нижнюю палату парламента до конца года, рассказал депутат корреспонденту ИА «Татар-информ».

«Некоторые из самозанятых, думая о своем будущем, формируют свои пенсионные права. Они заключают договор с Пенсионным фондом и переводят ежемесячно небольшую сумму, чтобы формировать свои пенсионные права. Но когда они это делают, банк берет комиссию. Мы считаем, что это несправедливо и не приносит банкам большой прибыли, а для людей становится неким барьером», – отметил Фаррахов.

Парламентарий также предлагает освободить от банковских комиссий взносы в негосударственные пенсионные фонды. Это поспособствует развитию добровольных пенсий и тому, чтобы самозанятые формировали свои пенсионные права, уверен депутат Госдумы от РТ.

Некоторые категории россиян, включая самозанятых, не подлежат обязательному социальному страхованию. Страховые взносы для них не перечисляются, поэтому они могут добровольно перечислять страховые взносы для формирования пенсии в будущем. В противном случае эти категории россиян будут получать только социальную пенсию. На сегодня средний по России размер социальной пенсии составляет примерно 9 тыс. рублей.

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