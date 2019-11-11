Календарь-2020 с крановщицами челнинского завода будет еще откровеннее предыдущих

(Казань, 11 ноября, «Татар-информ»). Набережночелнинский крановый завод готовится к выпуску нового эротического календаря на 2020 год. Промовидео под названием «НИ СЫ», посвященное выходу издания, на своей странице в соцсети «ВКонтакте» опубликовал оператор проекта Александр Тилинин.

Сцены съемок получились довольно раскованными. Возможно, что именно этот календарь станет одним из самых откровенных.

«Совсем скоро он (календарь – прим. Т-и) выйдет в печатном варианте, и, как уже повелось, календарь будет с дополненной реальностью», – говорится в анонсе.

На видео предстают полуобнаженные девушки с ярким макияжем и в разноцветных париках. На кадрах соблазнительных представительниц прекрасного пола окружают мужчины. Работницы наливают выпить своему шефу, обмазываются сливками, работают около сварочных станков, позируют с гаечными ключами. Съемки проводились на боксерском ринге, на производстве, в офисе.

Набережночелнинский крановый завод выпускает календари ежегодно с 2007 года. Они отличаются тем, что сотрудницы предприятия снимаются полуобнаженными. Однажды крановый завод выпустил и эротический календарь с участием мужчин.

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