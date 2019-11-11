Путин привился от гриппа и посоветовал сделать это членам Правительства РФ

(Казань, 11 ноября, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин в шутку назвал самострельщиками тех, кто игнорирует сезонную вакцинацию от гриппа. Глава государства рекомендовал членам Правительства РФ подумать об этом и сделать выводы.

«Кто из членов Правительства сделал прививку? Раз, два, три. Три человека. Я тоже сделал. Значит, гриппом заболел – самострел. Ну а как? Можно предотвратить – не предотвратил! Я прошу вас подумать об этом», – сказал Путин на совещании в Московском Кремле.

Ранее пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что на 25 октября 2019 года за счет средств федерального бюджета в России были привиты 12 млн детей и 26,5 млн взрослых. За счет других источников привиты более 4,8 млн человек, в том числе за счет работодателей – свыше 3,7 млн.

«Суммарно привито 43,4 млн человек (30% от численности населения)», – уточняется в сообщении профильного ведомства.

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