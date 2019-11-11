(Казань, 11 ноября, «Татар-информ»). Микрофинансовую организацию из Казани оштрафовали после жалобы клиента на коллекторов, сообщила главный специалист-эксперт по взаимодействию со СМИ УФССП России по РТ Лилия Халимова.

К приставам в управление обратилась жительница Зеленодольска, задолжавшая организации некоторую сумму денег. Женщина попросила определить, насколько законно ведут себя по отношению к ней кредиторы, и приставы инициировали проверку.

Организация же сведения предоставить отказалась, в связи с чем в отношении нее возбудили административное дело о невыполнении требований должностного лица. Ново-Савиновский суд постановил оштрафовать организацию на 50 тысяч рублей.

В УФССП напоминают, что в управлении работает телефон горячей линии по вопросам защиты прав и интересов граждан при деятельности по возврату просроченной задолженности.

Жители Татарстана могут рассказать о противоправных действиях коллекторов и получить информацию о своих правах по телефону: 8 (843) 221-38-74.

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