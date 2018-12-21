В 80% исследованных в Татарстане пельменей нашли ДНК не указанной в составе курицы

(Казань, 11 ноября, «Татар-информ», Артур Казанцев). В этом году Госалкогольинспекция Татарстана стала чаще находить при проверках пельменей ДНК не указанной в их составе курицы. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала начальник отдела развития и координации внутреннего рынка Госалкогольинспекции по РТ Розалия Арсланова.

Всего за девять месяцев 2019 года были проверены 30 наименований пельменей. ДНК курицы оказалась обнаружена в более чем 80% образцов, хотя мяса птицы не должно было быть в составе продукта, пояснила спикер.

«Кроме того, в результате гистологического исследования в значительном количестве образцов было выявлено наличие соевого белка и других растительных компонентов, не указанных на этикетке», – отметила Арсланова.

При этом в четырех образцах из 30 (13%) эксперты обнаружили занижение доли мясного фарша в общей массе пельменя, уменьшение массовой доли белка в начинке и несоответствие массы пельменя установленным требованиям, добавила она.

«Материалы по выявленным фактам нарушений направлены по подведомственности в Управление Роспотребнадзора по РТ для принятия соответствующих мер, а также торговым сетям и предприятиям-производителям – для устранения выявленных нарушений», – заключила Розалия Арсланова.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане заработала горячая линия по вопросам качества и безопасности товаров.

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