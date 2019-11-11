Директор музея Набережных Челнов выиграла грант Потанина для поездки на Theatrum 2019

(Казань, 11 ноября, «Татар-информ»). Руководитель историко-краеведческого музея из Набережных Челнов Юлия Капитова выиграла грант Фонда Потанина для участия в образовательном курсе Theatrum 2019, который проведут в Екатеринбурге ведущие эксперты мира в области музейного дела и перформанса. Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Курс лекций «Музей – сцена. Как оживить коллекцию» пройдет на площадке екатеринбургского кинотеатра «Колизей».

«Цель курса – познакомить сотрудников музеев и театров с лучшими практиками интеграции музейного материала в перформативный жанр, а также поддержать специалистов из региональных музеев, развивающих сотрудничество с театрами и другими видами перформативного искусства», – пояснили в пресс-службе.

Среди ведущих преподавателей будут исследователь мировой истории перформанса американец Джон Вестерман, в прошлом – научный сотрудник нью-йоркского музея Метрополитен, основатель Брюссельской биеннале перформативного искусства Катлейн ван Лангендонк и многие другие специалисты.

Юлия Капитова возглавила историко-краеведческий музей Набережных Челнов в сентябре 2019 года.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.