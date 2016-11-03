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Татар-информ

11 ноября 2019, 11:40

Экономика и финансы

Доходы и расходы бюджета РТ в 2020 году предложили увеличить на 5,3 млрд рублей

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Экономика и финансы

Доходы и расходы бюджета РТ в 2020 году предложили увеличить на 5,3 млрд рублей

Фото: prav.tatarstan.ru

В законопроект о бюджете республики предложили внести 420 поправок.

(Казань, 11 ноября, «Татар-информ», Диана Авакян). Прогнозируемый общий объем доходов бюджета Республики Татарстан предложили увеличить до 270 млрд рублей. Об этом зашла речь на заседании Комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам.

«Уточняется общий объем бюджета. Доходы и расходы увеличиваются на равную сумму. В 2020 году доходы и расходы увеличиваются за счет федеральных средств на 5,3 млрд рублей», – сообщил парламентариям министр финансов РТ Радик Гайзатуллин.

Всего ко второму чтению законопроекта получено 420 поправок в документ, отметил председатель комитета Леонид Якунин. 

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