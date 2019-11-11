В Минцифры Татарстана появился новый замглавы ведомства

(Казань, 11 ноября, «Татар-информ»). Заместителем министра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Татарстана стал Радик Гисмятов.

Соответствующее постановление подписал Премьер-министр РТ Алексей Песошин, сообщает пресс-служба ведомства.

На новом посту Радик Гисмятов «будет курировать вопросы цифровой трансформации, информационно-коммуникационных технологий и ряд других направлений», отметили в министерстве.

Радик Расыхович Гисмятов родился в 1982 году в Казани. Окончил Казанское высшее артиллерийское командное училище имени маршала артиллерии М. Н. Чистякова, позднее – КНИТУ (КХТИ) по специальности «Электромеханика и пожарная безопасность».

С 2015 года Гисмятов руководил Центром управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Татарстану. Он принимал участие в ликвидации последствий крушения теплохода «Булгария» и пожара в казанском торговом комплексе «Адмирал».

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