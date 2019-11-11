Торговые центры «Проспект» и «Кольцо» в Казани эвакуировали из-за Email о бомбе

(Казань, 11 ноября, «Татар-информ»). В два казанских торговых центра поступили сообщения о заложенных взрывных устройствах. Об этом стало известно из социальных сетей.

Пользователи сообщают, что к комплексам «Проспект» и «Кольцо» стянуты экипажи экстренных служб – полиция, пожарные и кинологи, а сами комплексы не работают.

В пресс-службе УМВД России по Казани ИА «Татар-информ» уточнили, что на электронный ящик одного из этих ТЦ действительно пришло электронное письмо с предупреждениями об угрозе взрыва. Персонал центров самостоятельно провел эвакуацию посетителей. Идет проверка.

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