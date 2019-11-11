Нижнекамцы одобрили строительство сразу двух новых промышленных объектов

(Казань, 11 ноября, «Татар-информ»). В Нижнекамске состоялись общественные слушания сразу по двум проектам компании «ТАНЕКО». Среди них – строительство установки для получения продуктов для производства бензина и дизтоплива, а также возведение парка хранения и перекачки нефтепродуктов. Об этом сообщает «НТР 24».



На встречу с промышленниками пришли 174 нижнекамца. Прежде всего спикеры пообещали слушателям экологическую безопасность новых проектов, среди плюсов также обозначили налоговые поступления в местный бюджет и новые рабочие места.

Нижнекамцы попросили брать на новое производство рабочих из числа местных жителей, больше вкладывать денег в развитие культуры и оказывать финансовую поддержку местному здравоохранению.



В итоге 126 человек проголосовали «за» строительство новых объектов, четыре нижнекамца были против, еще один воздержался.



После того, как жители Нижнекамска одобрили новые проекты, нефтепереработчикам осталось получить одобрение Росприроднадзора. Впереди у них экологическая экспертиза.

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