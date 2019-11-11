Печенье компании «Акульчев» из Набережных Челнов запретили продавать в Беларуси

(Казань, 11 ноября, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). Сдобное печенье «Купелька» компании «Акульчев» из Набережных Челнов запретили продавать в Беларуси из-за превышающего норму содержания диоксида серы. Информация об этом размещена на сайте Государственного комитета по стандартизации РБ.

«Отсутствует обязательная информация о наличии в составе продукции [печенье сдобное с фруктовой начинкой “Купелька“ с брусникой] пищевой добавки – консерванта диоксида серы, обнаруженной в результате проведенных испытаний в количестве 53 мг/кг <…>», – отмечается в документе.

При этом содержание диоксида серы в продукте не должно превышать 10 мг/кг. В больших количествах консервант может вызывать аллергические реакции и противопоказан к употреблению при некоторых заболеваниях.

Печенье не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» в пункте «Пищевая продукция в части ее маркировки», поясняется в сообщении белорусского Госкомитета по стандартизации.

Кроме того, под запрет попали неглазированные конфеты «Евгеша», произведенные кондитерским заводом из Нижнего Тагила. Допустимая массовая доля трансизомеров жирных кислот в них оказалась превышена в шесть раз.

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