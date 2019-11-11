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Татар-информ

11 ноября 2019, 13:12

Общество

В Нижнекамском районе открыли пластиковый понтонный мост через Шешму

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Общество

В Нижнекамском районе открыли пластиковый понтонный мост через Шешму

Фото: www.e-nkama.ru

Новый понтонный мост является сезонным и предназначен только для пешеходов.

(Казань, 11 ноября, «Татар-информ»). В селе Елантово Нижнекамского района Татарстана открыли новый мост через реку Шешму. Этого события местные сельчане ждали больше двадцати лет, сообщает пресс-служба администрации района.

В церемонии открытия моста приняли участие глава Нижнекамского района Айдар Метшин, депутат Госсовета РТ, заместитель генерального директора группы компаний «ТАИФ» Руслан Гиззатуллин, глава сельского поселения Раиф Гайнутдинов, директор Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) Сергей Олюнин и представители турецкой компании ЕНКА, выступившей подрядчиком строительства.

В селе Елантово проживают 710 человек. На правой стороне реки находятся все социальные объекты – школа, детский сад, ФАП, Дом культуры, администрация. Раньше, чтобы попасть из одной части Елантова в другую, людям приходилось преодолевать расстояние в 3,5 километра.

Новый понтонный мост является сезонным и предназначен только для пешеходов. Эксплуатировать его можно при температуре воздуха от -30 до +40 градусов. Зимой сооружение будут разбирать, так как лед может нанести ему повреждения. Мост состоит из 760 элементов, его длина равняется 95 метрам, а ширина – двум метрам.

Новый мост низкий и прочный, оснащен поручнями, ему не страшен даже очень сильный ветер. «Это благородное дело – сделать мост через реку. Народ очень доволен», – сказал Раиф Гайнутдинов.

Айдар Метшин в свою очередь назвал строительство моста важным стратегическим событием не только для Елантова, но и для всего Нижнекамского района.

Сельчане не скрывали эмоций, когда после открытия моста смогли пройти по нему. Многие фотографировались на фоне новой местной достопримечательности.

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