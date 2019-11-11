(Казань, 11 ноября, «Татар-информ»). Жительницу Казани осудили за фиктивную регистрацию в своей квартире 11 иностранцев, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Суд установил, что ранее судимая местная жительница в течение прошлого года поставляла в миграционную службу документы, согласно которым ставила на учет в своей квартире иностранцев.

На самом деле регистрация была фиктивной – гости столицы Татарстана там не проживали.

Суд приговорил 53-летнюю женщину к году лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.

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