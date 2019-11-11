Минниханов обсудил вопросы сотрудничества с представителями финской Kaukointernational

(Казань, 11 ноября, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня обсудил вопросы сотрудничества с представителями финской компании Kaukointernational. Встреча прошла в Доме Правительства РТ, сообщает пресс-служба руководителя республики.

В начале встречи Рустам Минниханов обратил внимание на активное сотрудничество Татарстана и Финляндии. Товарооборот между сторонами превышает более 500 млн долларов США, в республике работают многие финские компании. Кроме того, в Финляндии действует Торгово-экономическое представительство РТ.

«Ваша сфера деятельности – развитие энергоэффективности и переработка отходов, “чистая“ энергетика – заслуживает самого серьезного внимания», – подчеркнул Президент Татарстана. И добавил, что у него было «огромное желание» встретиться с представителями Kaukointernational для обсуждения возможных вариантов сотрудничества.

Финская компания Kaukointernational работает в таких областях, как развитие энергоэффективности, переработка отходов, производство биогаза, генерация экологически чистой энергии, разработка современных решений для очистки сточных вод и цифровизация.

В сентябре этого года министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков в ходе визита официальной российской делегации в Хельсинки побывал в различных финских компаниях, занимающихся обеспечением экологической безопасности, в том числе и в Kaukointernational.

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