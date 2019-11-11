(Казань, 11 ноября, «Татар-информ»). Потребители в Татарстане чаще всего жалуются на «лжеюридические» услуги компаний, которые скорее наживаются на потребителях, чем оказывают им реальную помощь. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Трофимова.

«Наиболее массовые обращения касаются организаций, оказывающих юридические услуги, которые можно назвать “лжеюридическими“. Такие компании зарабатывают деньги, а помощи реальной нашим потребителям не предоставляют», – пояснила Трофимова.

Спикер привела в качестве примера случай, когда житель республики купил электрочайник за 1,5 тыс. рублей, а дома обнаружил механическое повреждение электроприбора. Продавец в возврате денег отказал. После этого потребитель обратился в юридическую фирму и составил договор на 27 тыс. рублей.

«Компания направила обращение в пять госорганов. В итоге вопрос остался нерешенным, а потребитель остался без своих средств», – добавила замруководителя Управления Роспотребнадзора по РТ.

При этом за период 2018-2019 годов почти 70% поступивших в ведомство обращений связаны с качеством услуг и лишь немногим более 30% вызваны качеством пищевых и непищевых товаров.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.