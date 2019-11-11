Жители Татарстана оказались среди лидеров по числу забытых в МФЦ документов

(Казань, 11 ноября, «Татар-информ»). Жители Татарстана оказались среди лидеров по количеству оставленных с начала года в многофункциональных центрах и отделениях Кадастровой палаты оригиналов документов на недвижимость. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной кадастровой палаты.

«Больше всего документов не забрали жители Свердловской области – 154,7 тыс. экземпляров, Томской области – 81,0 тыс., Челябинской области – 69,1 тыс., Республики Татарстан – 65,4 тыс., Курской области – 57,7 тыс.», – отметили в пресс-службе.

Меньше всего документов оставили живущие в республиках Дагестан и Алтай, Магаданской, Пензенской и Ростовской областях, Чукотском автономном округе. Жители Ямало-Ненецкого автономного округа забыли всего два документа, а жители Республики Ингушетия – ни одного.

Всего же россияне за девять месяцев, с января по сентябрь, оставили в МФЦ и отделениях Кадастровой палаты свыше 1 млн 530 тыс. оригиналов документов. В основном это были правоустанавливающие и правоудостоверяющие документы на объекты недвижимого имущества, подготовленные по итогам оказания государственных услуг.

Как пояснили в Федеральной кадастровой палате, среди них преобладали договоры купли-продажи, акты передачи, согласия и платежные документы – экземпляры продавцов недвижимости. Также граждане часто забывали уведомления об отказе или приостановке кадастрового учета или других учетно-регистрационных действий, а также оригиналы межевых и технических планов.

В ведомстве напомнили, что запросить документы из архива Кадастровой палаты можно в обратном порядке – через МФЦ. Помимо этого, можно подать запрос в офисах территориального и межрайонного отделов палаты по месту расположения объекта недвижимости.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что МФЦ РТ принимает заявления о внесении в госреестр сведений для защиты недвижимости.

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