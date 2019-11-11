(Казань, 11 ноября, «Татар-информ»). Полицейские выяснили, где скрываются лидер ОПГ «Тукаевские» и беглые адвокаты. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Напомним, преступную группировку, занимавшуюся разбоями, кражами, вымогательствами и мошенничеством возглавлял широко известный в криминальных кругах Анатолий Агрба.

«Тукаевские» вымогали у бизнесменов деньги, поджигали павильоны и машины, страдали от их рук и те, кто пытался выйти из состава преступной группы. 28 участников ОПГ были помещены под стражу, а Анатолий Агрба сбежал за границу и был объявлен в федеральный розыск.

Полицейским Татарстана известно, что сейчас Агрба скрывается в Абхазии. Правоохранители уже связались с коллегами из Закавказья и ожидают их дальнейших действий.

Кроме того, МВД известно, что сбежавшие из страны юристы Кварацхелия Тамази и Гурами Горгиладзе находятся в данный момент на территории Грузии.

Кварцехелия был объявлен в федеральный розыск после посредничества в передаче взятки в 175 тысяч долларов, а Горгиладзе, который был адвокатом по делу о крушении «Булгарии», ищут по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.