Мамадышский район презентовал экскурсионный тур «Одна дорога – пять культур»

(Казань, 11 ноября, «Татар-информ»). Туроператор «Путешествие в прошлое» и Мамадышский краеведческий музей презентовали первый экскурсионный тур Мамадышского района под названием «Одна дорога – пять культур». Об этом пишет местная газета «Нократ».

В прямом эфире телерадиокомпании ТНВ в программе «Здравствуйте» создатели маршрута поделились подробностями, что же ждет туристов во время поездки в район, а также рассказали об уникальности муниципалитета.

По словам авторов, туристический маршрут «Одна дорога пять культур» является образовательным, этнографическим, историческим и гастрономическим. Благодаря ему желающие смогут погрузиться в историю, культуру, обряды пяти населяющих Мамадышский район народностей: татар, русских, марийцев, кряшен и удмуртов. Кроме того, экскурсоводы предложат мамадышцам попробовать шедевры деревенской кулинарии, которые сейчас по-прежнему готовят по старинным рецептам.

Путешественники примут участие в мастер-классах по народным танцам, узнают отличительные черты национальных костюмов и постигнут тонкости деревенского быта прошлых веков. «Это настоящее путешествие в прошлое соседних народов с возможностью привезти в настоящее сувениры и незабываемые впечатления», – отметили организаторы.

В финале всероссийской туристской премии «Маршрут года» проект маршрута «Одна дорога – пять культур» завоевал Гран-при в номинации «Лучшая идея маршрута», о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».

В завершение беседы для зрителей утренней программы с частью программы выступил марийский народный ансамбль «Мари Памаш» из села Большая Шия.

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