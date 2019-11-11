В Казани появился памятник с автоматом в руках

(Казань, 11 ноября, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Памятник Михаилу Калашникову появился на территории Казанского танкового училища. Советского оружейника увековечили с изобретенным им автоматом в руках. Монумент впервые показали публике на торжественном митинге.

«Человек уникальный, легендарный для нашего Отечества. Автомат – это не изобретение даже, а его произведение, он находится на вооружении практически всех стран мира», – обратился к собравшимся начальник Казанского высшего танкового командного училища генерал-майор Кирилл Кулаков.

«Бренд ”Калашников” стал одним из самых известных в мире. И он ассоциируется не с нападением, а с защитой своей земли и своей государственности», – отметила в ходе своего выступления министр культуры Татарстана Ирада Аюпова.

Училище получило скульптуру изобретателя в рамках проекта «Аллея Российской Славы». Она выполнена Салаватом Щербаковым из гранита и окрашена в цвет бронзы. Высота памятника составляет около 4 метров. Установлен монумент в честь столетия со дня рождения Калашникова.

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