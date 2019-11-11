Сильнейшие молодые фигуристы России соберутся на соревнованиях в Казани

(Казань, 11 ноября, «Татар-информ»). Сегодня во Дворце спорта столицы РТ стартуют всероссийские соревнования по фигурному катанию на коньках «Идель-2019», посвященные памяти заслуженного тренера России Геннадия Тарасова. Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта.

Соревнования будут проходить до 15 ноября и соберут сильнейших молодых фигуристов страны. Ожидается участие более 150 спортсменов из 25 российских регионов. Фигуристы будут соревноваться в танцах на льду, парном и одиночном катании.

Татарстан на турнире в одиночном катании представят Даниил Буташнов, Виктор Белицкий, Дарья Ромашкина из РСШОР, Максим Петров (ДЮСШ «Стрела»), Саида Закирова (ДЮСШ «Биектау») и Елизавета Осокина (ДЮСШ «Ак Буре»).

Торжественное открытие соревнований состоится 12 ноября в 17.00.

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