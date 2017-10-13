Власти Казани добились высадки 1,5 тыс. деревьев взамен вырубленных

(Казань, 11 ноября, «Татар-информ», Вероника Ваганова). В 2019 году власти Казани добились посадки 1,5 тыс. новых деревьев взамен вырубленных и разбития 2,3 тыс. кв. метров газона. Об этом на деловом понедельнике в мэрии столицы Татарстана сообщил начальник Управления административно-технической инспекции (УАТИ) города Дмитрий Кадыкеев.

«Всего в 2019 году на контроль в УАТИ поступили 133 распоряжения о высадке зеленых насаждений взамен вырубленных, в том числе 56 – с контрольным сроком по 31 октября 2019-го. По 43 распоряжениям актами подтверждена посадка 3 тыс. 711 деревьев и более 48 тыс. кв. метров газона», – рассказал докладчик.

Кадыкеев добавил, что на территории городского леса «Лебяжье» высажено почти 278 тыс. различных растений. Кроме этого, за неисполнение компенсационной высадки составлено 15 административных протоколов в отношении различных организаций.

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