Проект по благоустройству набережной Кабана стал победителем российской премии

(Казань, 11 ноября, «Татар-информ»). Проект благоустройства набережной озера Нижний Кабан был отмечен на X Российской национальной премии по ландшафтной архитектуре, об этом сообщается в Instagram-аккаунте Программы развития общественных пространств Республики Татарстан.

Набережная получила золотой диплом в номинации «Лучший реализованный объект общественного пространства площадью более 1 га».

Презентация проектов от авторов со всей России проходила с 5 по 9 ноября в Центральном доме архитекторов в Москве. Учредителями конкурса выступают Ассоциация ландшафтных архитекторов России, Союз архитекторов РФ и Союз московских архитекторов.

Ранее проект также получил американскую премию архитекторов International Planning Excellence Awards 2019. К слову, он является единственной в России работой, удостоенной почетной награды такого уровня.

Открытие набережной состоялось летом 2018 года. Первой частью пешеходного маршрута с возможностью выхода к воде стал участок от театра имени Г. Камала до пересечения улиц Салимжанова и Хади Такташа.

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