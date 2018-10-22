Казанцы стали реже парковаться в зеленой зоне

(Казань, 11 ноября, «Татар-информ»). В этом году на 24% снизилось количество нарушений, связанных с парковкой в зеленой зоне. Управление административно-технической инспекции зафиксировало 27,6 тыс. нарушений, сообщает пресс-служба мэрии.

«Отчасти это объясняется тем, что благодаря ремонту дворовых территорий завышаются поребрики и создаются новые парковочные карманы», — говорится в сообщении.

Всего с начала года управление составило 2,6 тыс. административных протоколов и наложило штрафов на сумму 49,5 млн рублей за нарушения в сфере благоустройства и содержания городских территорий и объектов.

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