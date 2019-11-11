Мэрия Казани назвала главных нарушителей правил содержания фасадов и входных групп

(Казань, 11 ноября, «Татар-информ»). За первые 10 месяцев этого года 272 компании Казани привлекались к ответственности за ненадлежащее содержание фасадов и входных групп — нарушения были выявлены 358 раз. Это на 75% больше, чем в прошлом году, сообщает пресс-служба мэрии.

«Наибольшее количество нарушений выявлено на подстанциях Казанских электрических сетей, объектах МУП „Городские мосты“, УК Вахитовского района, торговых объектах „Пятерочка“ ООО „АгроТорг“, „Магнит“ АО „Тандер“ и АО „Эдельвейс“», — говорится в сообщении.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что с начала года в столице Татарстана ликвидировали 19 незаконных свалок.

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