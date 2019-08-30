Сформировать коллекцию животных «Реки Замбези» помогли предприятия Татарстана

(Казань, 11 ноября, «Татар-информ», Вероника Ваганова). Сформировать коллекцию животных для новой экспозиции «Река Замбези» помогли 33 предприятия Татарстана. Они стали спонсорами в рамках программы лояльности «Друг зоопарка». Об этом на утреннем совещании в мэрии Казани сообщил директор МБУК «Казанский Зооботсад» Фанис Нурмухаметов.

«Всего 33 предприятия стали спонсорами, они не только поддержали зоопарк, но и увековечили своё имя — на вольерах будут установлены таблички с информацией о дарителе», — сказал спикер.

Он добавил, что такая практика приобретения животных уникальна для России. Как сообщалось ранее, новую территорию Казанского зооботсада «Река Замбези» планируют открыть в канун Нового года.

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