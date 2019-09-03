Управляющие компании Казани стали чаще нарушать правила содержания дворов

(Казань, 11 ноября, «Татар-информ»). За первые 10 месяцев 2019 года исполком Казани составил 143 протокола за ненадлежащее содержание придомовых и прилегающих территорий. Это на 38% больше аналогичных показателей прошлого года, сообщает пресс-служба мэрии.

«Неоднократные нарушения по содержанию территорий выявлены у Управляющих компаний „Уютный дом“, „УютСервис“, „РАН Сервис“, УК ЖКХ Московского района, АДС Приволжский и других», — отмечается в сообщении.

Также Управление административно-технической инспекции составило 32 протокола за ненадлежащее содержание контейнерных площадок. Наибольшее количество нарушений в этой категории приходится на территории УК «Заречье» и торговых объектов сети «Магнит» — компании АО «Тандер», добавили в мэрии.

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