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Татар-информ

11 ноября 2019, 08:24

Экономика и финансы

Количество свалок в Казани уменьшается в среднем на 20% в год

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Экономика и финансы

Количество свалок в Казани уменьшается в среднем на 20% в год

Фото: архив/Ильнар Тухбатов

С начала года в столице Татарстана ликвидировали 19 незаконных свалок.

(Казань, 11 ноября, «Татар-информ»). Начиная с 2012 года, в Казани ежегодно количество свалок и замусоренных территорий сокращается в среднем на 20%. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

«С начала текущего года Управлением [административно-технической инспекции] выявлено 42 места незаконного складирования отходов: на 19 местах навалы и свалки мусора ликвидированы, 23 участка находятся в работе», — говорится в сообщении.

Самая крупная свалка находится на ул. Ямская на участке площадью 1 тыс. кв. м. В отношении собственника участка ООО «Сантос» подан иск в суд, добавили в мэрии.

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