«Река Замбези» откроется для посетителей в канун Нового года

(Казань, 11 ноября, «Татар-информ», Вероника Ваганова). Новую территорию Казанского зооботсада «Река Замбези» планируют открыть в канун Нового года. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

«Сейчас переселенные животные проходят адаптацию на новом месте жительства перед встречей с посетителями. Для посетителей „Река Замбези“ откроется в конце декабря», — говорится в сообщении.

На сегодняшний день в зоопарк доставлены 22 из 34 видов приобретенных животных — гамадрилы, страусы, черепахи пантеровые, сурикаты, львы и другие.

Кроме этого, для посетителей новой территории организована зона отдыха, оборудованы игровые площадки для детей, расположены спортивный комплекс и скалодром.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.