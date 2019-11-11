(Казань, 11 ноября, «Татар-информ»). Из общежития в Казани эвакуировались 13 человек из-за пожара в котельной, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сегодня около семи утра в МЧС поступила информация о пожаре в котельной, пристроенной к общежитию на Девятаева. На место по второму номеру вызова отправились пожарные расчеты.

Площадь пожара составила 60 квадратных метров. Жители эвакуировались из здания самостоятельно.

В результате случившегося никто не пострадал. Причины возгорания выясняются.

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