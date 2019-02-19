Минниханов примет участие в закладке логоцентров Ozon и Wildberries в Татарстане

(Казань, 11 ноября, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня примет участие в церемонии начала строительства складских комплексов для торговых компаний Ozon и Wildberries, а также посетит торжественный вечер по случаю Дня сотрудника органов внутренних дел РФ. Об этом сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе руководителя республики.

Утром Рустам Минниханов планирует встречу с руководством финской компании Kaukointernational, после чего направится в Зеленодольский район.

«Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов планирует принять участие в церемонии начала строительства логистического центра группы компаний Ozon и начала строительства складского комплекса Wildberries», — отметили в пресс-службе. В планах руководителя республики также посетить открытие логоцентра X5 Retail Group.

Все три проекта реализуются в Татарстане при поддержке Фонда развития моногородов. Как уточнили в пресс-службе фонда, открытие логоцентра Х5 Retail Group позволит создать в Зеленодольском районе РТ свыше 400 новых рабочих мест.

Во второй половине дня руководитель республики планирует принять участие в заседании Президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, которое пройдет в режиме видеоконференции под председательством Премьер-министра России Дмитрия Медведева. После этого в планах руководителя республики посещение КРК «Пирамида», где состоится торжественное мероприятие по случаю Дня сотрудника органов внутренних дел РФ.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.