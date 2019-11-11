Путин наградил Александру Пахмутову орденом Андрея Первозванного

(Казань, 11 ноября, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин подписал Указ о награждении народной артистки СССР Александры Пахмутовой орденом Андрея Первозванного. Об этом глава государства сообщил на юбилейном концерте композитора.

9 ноября Пахмутовой исполнилось 90 лет. Праздничный концерт прошел в Большом театре 10 ноября.

«Хочу Вас поблагодарить за все, чтобы Вы сделали для нашей страны и для нашего народа. Это никакое не преувеличение: многие поколения наших граждан по жизни идут с вашей музыкой», — сказал президент.

Он отметил общественную деятельность Пахмутовой.

«Хочу вас проинформировать, что мной подписан указ о награждении вас самым высоким орденом нашей страны — Андрея Первозванного», — сообщил Владимир Путин.

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