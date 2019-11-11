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Светлана Белова

11 ноября 2019, 10:37

Происшествия

За возникновение заторов виновников мелких ДТП на дорогах Татарстана будут штрафовать

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Происшествия

За возникновение заторов виновников мелких ДТП на дорогах Татарстана будут штрафовать

Помимо штрафа за само ДТП, виновник ответит и за возникновение затора.

(Казань, 11 ноября, «Татар-информ»). За возникновение заторов виновников мелких ДТП на дорогах Татарстана будут штрафовать. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» рассказал главный Госавтоинспектор РТ Ленар Габдурахманов.

«Инспекторам поставлена задача оформлять таких водителей, в том числе и за создание помех, потому что не должны мы с вами мучиться из-за того, что один человек из-за своей невнимательности въехал в другого. Въехал – отвечай, но мы-то с вами здесь ни при чем! Поэтому, будем оформлять. Дорогие водители, будьте, пожалуйста, внимательнее!» – предупредил глава ГИБДД РТ.

Об этом и многом другом читайте подробнее в интервью руководителя Управления ГИБДД МВД по РТ на портале «События» по ссылке.

 

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