Татарстанское ГИБДД получит 40 новых автомобилей «Шкода»

(Казань, 11 ноября, «Татар-информ»). Татарстанское ГИБДД в скором времени получит 40 новых автомобилей «Шкода». Об этом в интервью ИА «Татар-информ» рассказал главный Госавтоинспектор РТ Ленар Габдурахманов.

Большая часть новых автомобилей будет использоваться на дорогах Казани.

«Всевозможные средства измерения, как по линии дорожного надзора, так и технического надзора, все это мы получаем за счет федеральных средств, в этом огромная заслуга нашего начальника Главного управления БДД Михаила Черникова», – рассказал Ленар Габдурахманов.

Кроме того, по словам главы ГИБДД РТ, на дорогах республики появятся и новые патрульные мотоциклы.

Об этом и многом другом читайте подробнее в интервью руководителя Управления ГИБДД МВД по РТ на портале «События» по ссылке.

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