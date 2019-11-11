С начала 2019 года суды РТ лишили прав 446 водителей-алкоголиков и наркоманов

(Казань, 11 ноября, «Татар-информ»). С начала 2019 года суды Татарстана оставили без прав 446 водителей, пойманных за рулем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» рассказал главный Госавтоинспектор РТ Ленар Габдурахманов.

«Эту работу мы с каждым годом будем наращивать и наращивать, потому что любой водитель, который потребляет наркотические вещества и находится за рулем, – это потенциальный преступник, который управляет средством повышенной опасности и в любую секунду может причинить вред не только себе, но и окружающим его участникам дорожного движения», – рассказал Ленар Габдурахманов.

Об этом и многом другом читайте подробнее в интервью руководителя Управления ГИБДД МВД по РТ на портале «События» по ссылке.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.