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Татар-информ

11 ноября 2019, 09:05

Происшествия

В Татарстане в 2019 году снизилось количество погибших в ДТП с пьяными

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Происшествия

В Татарстане в 2019 году снизилось количество погибших в ДТП с пьяными

По итогам 9 месяцев на дорогах республики из-за нарушений ПДД нетрезвыми водителями произошло 258 ДТП.

(Казань, 11 ноября, «Татар-информ»). В Татарстане в 2019 году снизилось количество погибших в ДТП с пьяными. На 33 человека по сравнению с прошлым годом погибло меньше в таких дорожно-транспортных происшествиях. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» рассказал главный Госавтоинспектор РТ Ленар Габдурахманов.

«Это и наши профилактические рейды, и работа средств массовой информации: и официальных, и групп в соцсетях – это наша совместная работа. Если в следующем году снижение продолжится, будет отлично», – рассказал Ленар Габдурахманов.

По итогам 9 месяцев на дорогах республики из-за нарушений ПДД водителями с признаками опьянения произошло 258 ДТП, это на 44 меньше, чем за такой же период 2018 года.

Об этом и многом другом читайте подробнее в интервью руководителя Управления ГИБДД МВД по РТ на портале «События» по ссылке.

 

 

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