(Казань, 11 ноября, «Татар-информ»). На дорогах Татарстана появятся новые машины с комплексом фото- и видеофиксации «Робот». Об этом в интервью ИА «Татар-информ» рассказал главный Госавтоинспектор РТ Ленар Габдурахманов.

«Он едет вам навстречу и понимает, с какой скоростью движетесь вы. Поэтому никаких шансов для нарушителей уйти от ответственности, когда такой автомобиль подъезжает, нет. Эти камеры тоже хорошо себя зарекомендовали, в первую очередь это снижение ДТП в тех местах, в которых они есть», – рассказал Ленар Габдурахманов.

Сегодня на дорогах Татарстана работают десять комплексов «Робот» на базе машина «Лада Ларгус». В 2020 году к ним прибавятся новые комплексы.

Об этом и многом другом читайте подробнее в интервью руководителя Управления ГИБДД МВД по РТ на портале «События» по ссылке.

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