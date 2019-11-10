Еще на пяти региональных дорогах Татарстана заработают камеры «тотального контроля»

(Казань, 11 ноября, «Татар-информ»). До 6 декабря на пяти региональных дорогах Татарстана заработают камеры «тотального контроля». Об этом в интервью ИА «Татар-информ» рассказал главный Госавтоинспектор РТ Ленар Габдурахманов.

«Это дороги Казань – Шемордан, Чистополь – Нижнекамск, Казань – Малмыж (это Арская дорога), Шали – Сорочьи Горы, Набережные Челны – Заинск – Альметьевск. Это пять серьезнейших дорог. Это оборудование будет контролировать их на всем протяжении», – рассказал Ленар Габдурахманов.

По словам главы татарстанского ГИБДД, в «тотальном контроле» камеры измеряют и среднюю, и моментальную скорость в момент прохождения датчика. То есть и сам датчик меряет скорость, и фиксируется средняя скорость между датчиками. Более того, система позволяет отличать легковой транспорт от грузового.

Об этом и многом другом читайте подробнее в интервью руководителя Управления ГИБДД МВД по РТ на портале «События» по ссылке.

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