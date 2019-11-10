В этом году по сравнению с 2018-м на дорогах Татарстана удалось сохранить 38 жизней

(Казань, 11 ноября, «Татар-информ»). На 38 человек меньше погибли в различных ДТП на дорогах Татарстана в 2019 году, по сравнению с прошлым годом. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» рассказал главный Госавтоинспектор РТ Ленар Габдурахманов.

По информации главы ГИБДД Татарстана, за девять месяцев с начала года в республике произошло 3220 ДТП, в которых 238 человек погибли, 4047 получили ранения.

Ленар Габдурахманов поделился амбициозными планами в достижении цели Стратегии Президента РФ.

«По итогам 2024 года у нас не должно случиться более 122 погибших. Понятно, что задачи, мягко говоря, не простые, поэтому, конечно, будем использовать все резервы и мероприятия, чтобы достичь запланированного. Цель благая, если более глобально говорить, то к 2030 году мы должны стремиться к нулевой смертности, и если так произойдет, мы будем, наверное, первой страной, которая этого добилась. Будем пытаться, будем работать», – рассказал Ленар Габдурахманов.

Об этом и многом другом читайте подробнее в интервью руководителя Управления ГИБДД МВД по РТ на портале «События» по ссылке.

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