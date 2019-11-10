Научный десант КФУ провел в Нурлате химический квест и открыл секреты китаистики

(Казань, 11 ноября, «Татар-информ»). Научный десант Казанского федерального университета высадился в Доме дружбы народов города Нурлата. Об этом сообщает «Нурлат-информ».



Мероприятие состоялось при участии будущих абитуриентов, выпускников, замруководителя исполкома района по социальным вопросам Ляйсан Нафигиной, представителей приемной комиссии КФУ, специалистов и преподавателей. С большим интересом во встрече приняли участие и школьники помладше – всего около 200 нурлатских учащихся.



«То, что Нурлат вошел в число 18 городов и районов, которые планирует посетить научный десант, уже большая удача», – отметила Ляйсан Нафигина.

Программа научного десанта включала интерактивы, лекции и мастер-классы. В этот день у нурлатских школьников появилась возможность поучаствовать в лингвистическом поединке, мастер-классе по секретам китайской культуры, интерактивном квесте «Химия на улице Лобачевского».

Школьники узнали о полезных лайфхаках в туризме, научно-технической революции, художественной виртуализации науки. Также юные нурлатцы с интересом изучили нефтесодержащие минералы, исследовали микроскопический мир Зоологического музея КФУ, в том числе и нурлатского комара, пойманного здесь же в зале.





Большое внимание школьников привлекли химические опыты и демонстрация компьютерных программ. Школьники участвовали в виртуальном обыске и осмотре места происшествия.

Помимо зрелищной составляющей научного праздника выпускники получили ответы на все вопросы о поступлении и обучении в КФУ, а также о том, как получить дополнительные баллы к ЕГЭ. Консультации для них провели приемная комиссия университета и специалисты Центра по работе с одаренными детьми.

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