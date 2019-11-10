Жильцы Елабужского дома-интерната для престарелых посетили виртуальный концертный зал

(Казань, 11 ноября, «Татар-информ»). Жильцы Елабужского дома-интерната для престарелых и инвалидов посетили виртуальный концертный зал в Центральной библиотеке. Об этом пишет газета «Новая Кама».



Сотрудники библиотеки рассказали пожилым гостям о виртуальном зале, его возможностях. Далее присутствующие определились с программой просмотра. Удобно разместившись в зале, в режиме онлайн, участники вечера посмотрели концерт Государственного академического хореографического ансамбля «Березка» имени Н. С. Надеждиной.



Елабужанам концерт понравился. Из плюсов они назвали хорошее качество изображения, отличный звук.



«Все очень понравилось: прекрасное качество изображения, отличный звук, можно выбрать то, что хочется в данный момент прослушать, а главное, далеко ходить не надо, все рядом», – поделились впечатлениями жильцы Елабужского дома-интерната.

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