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Татар-информ

11 ноября 2019, 01:02

Общество

В кукморской деревне Уркуш установили обелиск павшим героям-землякам

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Общество

В кукморской деревне Уркуш установили обелиск павшим героям-землякам

Фото: kukmor-rt.ru

На обелиске высечены имена 97 бойцов, ушедших на войну из деревень Уркуш, Октябрино, Хасановка.

(Казань, 11 ноября, «Татар-информ»). В деревне Уркуш Кукморского района установили обелиск в память о Героях-солдатах, павших на полях сражений. На обелиске высечены имена 97 бойцов, ушедших на войну из деревень Уркуш, Октябрино, Хасановка. Об этом пишет газета «Трудовая слава».

Открытие состоялось при участии местных жителей и председателя районного совета ветеранов Валентина Иванова.

Инициатором установки памятника выступил уроженец деревни Уркуш Ильнур Хабибуллин, на сегодняшний день он проживает в Екатеринбурге.

В 2018 году он изготовил гравированный камень с надписью «1941 – 1945», а в этом году – приступил к мраморным стендам с высеченными именами 97 солдат. Через некоторое время памятник был готов.

Жительница деревни Уркуш Фирая Муртазина рассказала, что каждый внес свой вклад в установку обелиска. На собранные деньги купили камень, а также все необходимое для установки стендов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что обелиск солдатам Великой Отечественной войны открыли в Елабужском районе РТ.

 

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