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Татар-информ

11 ноября 2019, 00:41

Культура

В Нижнекамске дошколята поставили мюзикл, посвященный противопожарной безопасности

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Культура

В Нижнекамске дошколята поставили мюзикл, посвященный противопожарной безопасности

Фото: ntr-24.ru

В классический сюжет создатели спектакля внесли современные элементы.

(Казань,11 ноября, «Татар-информ»). В Нижнекамске воспитанники детского сада № 64 сыграли в мюзикле по мотивам сказки «Кошкин дом», сообщает «НТР 24».

В классический сюжет создатели спектакля внесли современные элементы. Так, в руках у героев известной сказки Самуила Маршака появились мобильные гаджеты, а танцевали дети под современные хиты.

Юные актеры мюзикла «Кошкин дом» в игровом формате объяснили своим ровесникам о том, как важно уметь обращаться с огнем, а также о том, к каким трагическим последствиям это может привести.

Воспитанники дошкольного учреждения планируют поставить еще несколько театральных постановок. А их юные зрители теперь точно знают: спички детям не игрушка.

 

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