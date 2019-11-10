Форвард УНИКСа о победе над «Нижним Новгородом»: После нужных перестановок дело пошло

(Казань, 10 ноября, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Американский форвард казанского УНИКСа Реймар Морган стал самым результативным игроком победного домашнего матча с «Нижним Новгородом» в лиге ВТБ (89:85). Он набрал 30 очков и сделал 11 подборов.

«Очень сложная игра, в том числе и для меня лично. В первой половине нам не удалось диктовать свою игру, но после большого перерыва сделали нужные перестановки, и дело пошло», — сказал Реймар.

Говоря о своих достижениях, Морган признал общую заслугу команды: «Да вроде неплохо получилось. Благо, что партнеры постоянно снабжали мячом, создавая мне моменты. Вся команда проделала огромную работу, вылившуюся в итоговый результат. Мои очки и подборы родились не на пустом месте, это труд всей команды».

Сравнивая «НН» нынешний и прошлогодний, Реймар назвал нынешний более сильным. «Да, это разные команды. Гораздо интереснее стали играть, разнообразнее, особенно на пик-н-роллах. Состав у них точно стал сильнее», — заключил форвард.

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