Главный тренер «Нижнего Новгорода» о поражении от УНИКСа: Не держали мяч в нападении

(Казань, 10 ноября, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Сербский наставник «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич прокомментировал гостевое поражение от казанского УНИКСа в лиге ВТБ (85:89).

«Спасибо ребятам за хорошую игру. К сожалению, проиграли в ключевом моменте, на подборе (29-41). Не держали мяч в нападении. Наша ротация не позволила сегодня добиться большего. Два раза пропустили за полминуты по пять очков, пришлось срочно делать замены», — резюмировал Лукич на пресс-конференции.

Наставник «НН» признал успех казанцев заслуженным: «Поздравляю УНИКС с заслуженной победой в столь тяжелой игре. Нам еще предстоит много работы для улучшения игры и прогресса. Надо играть в любом составе, но без травмированного форварда Даррала Уиллиса ротация точно сократилась. Отсюда и проблемы на подборе».

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