Главный тренер УНИКСа о победе над «Нижним Новгородом»: Проблема стабильности остается

(Казань, 10 ноября, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Греческий наставник казанского УНИКСа Димитрис Прифтис прокомментировал домашнюю победу над «Нижним Новгородом» (89:85) в рамках чемпионата Единой лиги ВТБ, признав, что проблема стабильности сохраняется.

«Очень важная победа для нас. Поздравляю ребят. Игры с „Нижним Новгородом“ всегда тяжелые и интересные. Сегодня для нас главной проблемой было двигать мяч. Поначалу никак не могли остановить быстрые проходы гостей», — сказал Прифтис на пресс-конференции.

Наставник УНИКСа признал, что проблемы в игре УНИКСа есть: «Кроме того, сложно было играть в защите против лидера атак „НН“ Чавона Льюиса (он набрал 21 очко). И сохраняется у нас проблема стабильности, что влияет на уверенность. Нужно стабилизировать игру. В защите в целом сыграли неплохо. Впереди две сложные игры на выезде с „Олимпией“ и „Пармой“, нормальных тренировок не будет».

Ключевым моментом в четвертой четверти Прифтис посчитал в том числе мощную игру Моргана. «Сочетание нескольких моментов. Нам удалось остановить быстрые атаки „НН“, сами неплохо сыграли в нападении, Реймар Морган сильно давил соперника, забивая важные мячи. Отмечу также 18 подборов в нападении, это всегда очень важно», — отметил тренер казанцев.

Игрой Моргана наставник УНИКСа остался доволен: «Да, он здорово сыграл, набрал 30 очков. Но у нас всегда находится кто-нибудь, кто поведет команду за собой, возьмет на себя роль лидера. В итоге вся команда сделала шаг вперед».

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